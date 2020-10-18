Карпатские Высокогорья покрыты снегом, а температура на горе Пип Иван по состоянию на сегодняшнее утро, 18 октября, опустилась ниже нуля градусов.
Как передает портал Народная Правда, на данный момент на горе Пип Иван облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
При этом температура воздуха опустилась до -2°С.
Напоминаем, что без электричества остались 43 населенных пункта из-за непогоды в Украине.
Также сообщалось, что в Украине выпадет мокрый снег.
Ранее в Киеве было перекрыто движение из-за затопленных улиц.
Как передает портал Народная Правда, на данный момент на горе Пип Иван облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
При этом температура воздуха опустилась до -2°С.
Напоминаем, что без электричества остались 43 населенных пункта из-за непогоды в Украине.
Также сообщалось, что в Украине выпадет мокрый снег.
Ранее в Киеве было перекрыто движение из-за затопленных улиц.