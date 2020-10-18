Сегодня, в воскресенье, 18 октября, погоду будет определять на большей части Украины поле повышенного атмосферного давления.

Как передает портал Народная Правда, Укргидрометцентр сообщает, что, кроме южных и большинства центральных областей, ночью в стране будут лить дожди, а в Карпатах вместе с дождем выпадет также мокрый снег.

На всей территории страны день будет без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, на остальной территории 9-14 градусов.

Днем на территории Украины будет около 8-13 градусов тепла, в Карпатах в течение суток 0-5 градусов тепла, а в южных и восточных областях 14-19 градусов.

В Киеве ночью будет лить дождь, день без осадков. Температура воздуха в ночное время суток 5-7 градусов, днем около 10 градусов.

Напоминаем, что перекрыто движение из-за затопленные улицы в Киеве.

Также сообщалось, что синоптики дали неожиданный прогноз на зиму.