Как передает портал Народная Правда, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось 1 114 633 пациентов и излечилось от страшнейшего вируса 29 888 584 человек.

Страны, в которых больше всего зафиксировано случаев заражения:

США — 8 342 665;



Индия — 7 494 551;



Бразилия — 5 224 362;



Россия — 1 384 235;



Испания — 982 723.

В мировом списке Украина находится на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.

Страны, в которых больше всего погибших от осложнений коронавируса:

США — 224 282;



Бразилия — 153 690;



Индия — 114 064;



Мексика — 86 059;



Великобритания — 43 579.

Страны, в которых больше всего выздоровевших пациентов:

Индия — 6 597 209;



США — 5 432 192;



Бразилия — 4 635 315;



Россия — 1 065 199;



Колумбия — 847 467.

Напоминаем, что в Украине скоро появятся новые бесплатные экспресс-тесты на COVID-19.

Также сообщалось, что Бельгия усиливает карантин из-за прироста заболеваемости.