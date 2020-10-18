За минувшие сутки в мире еще более 600 тысяч человек были инфицированы коронавирусной инфекцией. За все время пандемии общее количество заразившихся составило 39 959 269 случаев по состоянию на 18 октября.
Как передает портал Народная Правда, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось 1 114 633 пациентов и излечилось от страшнейшего вируса 29 888 584 человек.
Страны, в которых больше всего зафиксировано случаев заражения:
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- США — 8 342 665;
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- Индия — 7 494 551;
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- Бразилия — 5 224 362;
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- Россия — 1 384 235;
- Испания — 982 723.
В мировом списке Украина находится на 25 месте – между Израилем и Нидерландами.
Страны, в которых больше всего погибших от осложнений коронавируса:
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- США — 224 282;
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- Бразилия — 153 690;
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- Индия — 114 064;
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- Мексика — 86 059;
- Великобритания — 43 579.
Страны, в которых больше всего выздоровевших пациентов:
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- Индия — 6 597 209;
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- США — 5 432 192;
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- Бразилия — 4 635 315;
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- Россия — 1 065 199;
- Колумбия — 847 467.
Напоминаем, что в Украине скоро появятся новые бесплатные экспресс-тесты на COVID-19.
Также сообщалось, что Бельгия усиливает карантин из-за прироста заболеваемости.