В Украине показатель смертности от коронавирусной инфекции на сегодня составляет менее 2%.

Как передает портал Народная Правда, об этом в субботу, 17 октября, в интервью для Радио Свободы. сообщил Виктор Ляшко, который является главным санитарным врачом Украины.

«2% – летальность в Украине. При том, что Украина не пересматривала показателей по исчислению летальных случаев, а осталась так, как начинала», – сообщил Ляшко.

По словам санитарного врача, в ежедневную оперативную статистику входят все, кто умер с диагнозом коронавирус.

«Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%», – сообщил Ляшко.

В целом по миру, по словам врача, летальность уменьшилась с 7% до 3%. Это говорит о том, что врачи уже нашли определенные подходы к выводу из критического состояния больных COVID-19.

Напоминаем, что в мире более 600 000 заразившихся в сутки на момент 18 октября.

Также сообщалось о новом экспресс тесте на COVID-19.