Руслан Ротань, являющийся тренером молодежной сборной Украины стал объектом преследования Государственной фискальной службы. Как сообщает источник meta-ratings.com.ua, ссылаясь на пост Ротаня в его инстаграме, фискальная служба наложила арест на содержимое банковской ячейки тренера.

Что говорит Ротань:

«Я всегда думал, что если ты честно зарабатываешь свои деньги, тебе нечего опасаться прихода правоохранительных органов. Увы, я ошибался.

17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла мою ячейку в Приватбанке и забрала оттуда мои сбережения. По уголовному производству, не имеющему ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег «испарилась» и не попала в протокол изъятия.

Я узнал о произошедшем. Случайно, на следующий день!

Я был очень подавлен и расстроен последний месяц. Но благодаря слаженной работе @Dynasty Law & Investment Firm большую часть денег вчера удалось вернуть. А остальное… в ГБР идёт уголовное расследование (номер 62020100000001979) и я надеюсь виновных найдут.

Приватбанк, я очень вами разочарован. Вы не цените своих клиентов. Уверен, что ограбить меня без прямого содействия ваших сотрудников было невозможно!

Спасибо друзьям, которые поддерживали меня в этот сложный период».