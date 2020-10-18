В центре столицы Украины, в Киеве, жестоко избили Ивана Деева, который является ветераном АТО. Его недавно освободили из плена боевиков. Об этом сообщил Микола Потоцький на своей странице в Facebook.

Как передает портал Народная Правда, двое неизвестных на черном BMW изначально заблокировали его проезд, вышли из машины и набросились на Деева.

Во время перепалки также пострадала супруга ветерана АТО.

Сейчас Иван Деев госпитализирован. 16 октября он завершил лечение после пребывания в плену.

Напоминаем, что суд арестовал преступника, который напал на ветерана войны.

Также в Полтаве мужчина нанес более 20 ударов ножом своей бывшей жене.