Вчера вечером, в субботу, 17 октября, в Днепре на улице Гладкова выбросилась 17-летняя девушка с балкона многоэтажки. Об этом сообщает Днепр оперативный.

Как передает портал Народная Правда, пострадавшая скончалась на месте трагедии от полученных травм.

Свидетели трагедии сообщили правоохранительным органам, что они услышали звук сильного удара. Тело девушки обнаружили под домом №3. Никаких звуков, которые могли бы свидетельствовать о катастрофе, перед событием местные жители не слышали.

Полиция установили личность погибшей девушки. Она была студенткой 1-го курса одного из университетов Днепра.

Главной версией следствия является самоубийство. В личном мобильном телефоне студентки было обнаружено сообщение, которое подтверждает данную версию. Сейчас полиция устанавливают все обстоятельства и детали случившегося.

Также сообщалось, что молодая украинка совершила самоубийство на глазах маленькой дочери.