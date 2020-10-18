Сегодня, в воскресенье, 18 октября, в Харькове был произведен взрыв элеватора. На месте происшествия работают специалисты и спецтехника.
Как передает портал Народная Правда, взрыв был замечен на расстоянии нескольких кварталов города.
Во время сноса элеватора в районе Южного вокзала Харькова было приостановлено движение автомобилей на улице Котляра.
В Харькове 60-метровый элеватор перестал работать еще в 1990-х годах. На заброшенном промобъекте часто были замечены местные экстрималы.
Напоминаем, что произошел взрыв газа на Позняках, в одной из квартир нашли боеприпасы и оружие.
Как передает портал Народная Правда, взрыв был замечен на расстоянии нескольких кварталов города.
Во время сноса элеватора в районе Южного вокзала Харькова было приостановлено движение автомобилей на улице Котляра.
В Харькове 60-метровый элеватор перестал работать еще в 1990-х годах. На заброшенном промобъекте часто были замечены местные экстрималы.
Напоминаем, что произошел взрыв газа на Позняках, в одной из квартир нашли боеприпасы и оружие.
Также сообщалось, что женщина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в оккупированной Луганской области.