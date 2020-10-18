В Хмельницкой области, а конкретно в селе Копачовка Волочинського района отравились угарным газом пять человек, из которых трое оказались детьми. Об этом сообщает ГСЧС.
Как передает портал Народная Правда, это произошло в частном жилом доме вследствие нарушения правил использования печного отопления.
Трех детей в возрасте 11, 15 и 16 лет госпитализировали в больницу. Их состояние удовлетворительно.
Спасатели отмечают важную информацию: нужно очищать дымоходы и печи от сажи, чтобы предотвратить возникновение подобных трагических событий в отопительный период.
Также не следует применять для обогрева помещений несертифицированные и самодельные нагревательные приборы.
Напоминаем, что во Львове были отравлены три человека угарным газом.
Также сообщалось, что в Киеве взорвалась цистерна с газом, погиб человек.
Как передает портал Народная Правда, это произошло в частном жилом доме вследствие нарушения правил использования печного отопления.
Трех детей в возрасте 11, 15 и 16 лет госпитализировали в больницу. Их состояние удовлетворительно.
Спасатели отмечают важную информацию: нужно очищать дымоходы и печи от сажи, чтобы предотвратить возникновение подобных трагических событий в отопительный период.
Также не следует применять для обогрева помещений несертифицированные и самодельные нагревательные приборы.
Напоминаем, что во Львове были отравлены три человека угарным газом.
Также сообщалось, что в Киеве взорвалась цистерна с газом, погиб человек.