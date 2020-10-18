В столице Украины, в Киеве, возле станции метро Черниговская, правоохранительные органы задержали мужчину, который во время личной перепалки воспользовался огнестрельным оружием и ранил другого мужчину. Об этом сообщила Нацполиция.

Как передает портал Народная Правда, на улице Попудренко в одном из заведений между двумя компаниями мужчин возникла конфликтная ситуация. Спор продолжился на улице и в результате перерос в драку.

20-летнего потерпевшего доставили в больницу с огнестрельной рваной раной кисти. Нарушителем порядка оказался 24-летний житель Киева.