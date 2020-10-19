В Министерстве здравоохранения прогнозируют 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости в Украине в сутки в худшем случаев. Прогноз включает такие болезни, как грипп и COVID-19.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявил и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Согласно прогнозу, такое количество заболеваний возможно в конце октября, начале ноября:

«Худший сценарий, который был посчитан, он состоит в 35 тысячах суточного количества случаев заболевания».

Он отметил, что сценарий в 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки вполне реалистичный.

«Сейчас очень трудно делать какие-то точные прогнозы, но прогнозы относительно суточного количества в 20 тысяч вполне реальны. Потому что мы уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 тысяч вполне реальна», — добавил Кузин.

По его словам, при текущем сценарии такие цифры возможны спустя три-четыре недели.

В Верховной Раде сообщили, сколько народных депутатов переболели COVID-19.

В Украине от COVID-19 умерли уже четверо детей. Последняя трагедия произошла в Ивано-Франковской области, где коронавирус стал причиной смерти 8-летнего мальчика.

Всего в Украине от COVID-19 умерли уже 5 673 человека (+66 за прошедшие сутки — 18 октября).