В Харькове, который находится в «красной» зоне карантина провели студенческий бал-маскарад, без соблюдения санитарных правил.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту возможного нарушения.

Подробности сообщает пресс-служба ГУ НПУ Харьковской области.

На данный момент правоохранители проводят следственно-оперативные мероприятия, устанавливают свидетелей и очевидцев преступления, а также возможных пострадавших людей.

«Следователь по этому факту внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет», – отмечено в сообщении.

Студенческий бал-маскарад прошел 16 октября в гостинице «Харьков-Палас». В мероприятии приняли участие танцевальные команды из девяти вузов города.

Как мы уже рассказывали ранее, «Укрзализныця» приостановила продажу билетов в Ивано-Франковск, Тернополь и Хмельницкий.

Тем временем, школу (начальную) и детские садики закрывать с ноября не будут даже при самом худшем сценарии. Это согласовали с Министерством образования и науки и Минздравом.