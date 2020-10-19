Дочь ветерана войны на Донбассе Николая Микитенко, который сжег себя на Майдане, требует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

У себя в Facebook Юлия Микитенко опубликовала мощное обращение к главе государства, в нем она требует встречи с ним, заявляя, что ее отец поступил так в знак протеста против его политики капитуляции.

«Я его дочь и буду сейчас говорить от его имени. Он не был фанатиком и не был самоубийцей. Он очень любил жизнь и Украину. И сразу, как только началась российская интервенция, с первых рядов пошел в добровольческий батальон Нацгвардии. Это свидетельствует о том, что он был воином. Воином в душе. И война — это было его призванием. И, как любой воин, он был готов отдать жизнь за Украину. И он это сделал.

И самое трагичное то, что его до сих пор не услышали», — пишет Юлия.

Она также подчеркивает, что как дочери, ей трудно принять его поступок, но она может его понять: «Я не могу понять — почему до сих пор никто из руководителей нашего государства не высказал ни одного слова ни поддержки, ни сочувствия нашей семье?».

«Сейчас ветераны и военнослужащие растеряны, в отчаянии от того, что происходит. Я тоже ветеран, и тоже потеряла мужа на войне. Похоронила его и сейчас хороню отца. И так же, как многие другие из моих собратьев и сестер, мы чувствуем, что нас не слышат», — подчеркивает Юлия.

https://www.facebook.com/yuliya.mykytenko/posts/3376129125797061

Напомним, о том, что 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который совершил акт самосожжения в центре Киева умер, стало известно 14 октября.