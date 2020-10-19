Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу пассажирского самолета «МАУ», который был сбит под Тегераном 8 января 2020 года.

Подробности сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в ходе встречи с главой внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммадом Джавадом Зафиром в понедельник, 19 октября.

По словам Енина, иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.

Украинский чиновник отметил необходимость непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал Иран обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам.

«Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах», – отметил он.

Напомним, самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ потерпел крушение утром 8 января неподалеку от Тегерана. Успев подняться на высоту в 2400 метров, машина рухнула на землю. Все 176 человек, находившиеся на ее борту, в том числе 11 украинцев — погибли.

Версия о том, что самолет был сбит, появилась практически в тот же день после катастрофы. Ракеты были выпущены с зенитного ракетного комплекса «Тор», который был разработан в СССР, а позже модернизирован в РФ.