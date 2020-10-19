Украинский курорт Драгобрат в Закарпатской области засыпало снегом.

Потрясающими снимками поделился пользователь Facebook Василий Молдавчук.

Видно, что снег уже почти полностью покрыл землю.

Отметим, синоптик Наталка Диденко предупредила, что уже в ночь на 20 октября во многих регионах ожидаются заморозки.

https://www.facebook.com/100010448925475/videos/1289311321427153

Напомним, из-за дождя и сильного ветра в Украине 18 октября были обесточены 43 населенных пункта в трех регионах Украины.

Накануне сильный ветер сорвал крыши с сотни домов в Николаевской и Кировоградской областях.