Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Днепровского района Киева, округ №55.

Должность: Первый заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Депутатская фракция «Солидарность».Биография, семья, хобби

Родился 12 июня 1979 года в Киеве. Женат на Маляревич Алле Сергеевне, воспитывает сына Владимира и дочь Алису. Увлечения — футбол, теннис, велосипедный спорт, кино.Компроматне в полном объеме задекларировали свой бизнес.

Члены инициативной группы вкладчиков банка «Хрещатик» утверждали, что депутаты, которые входят в состав комиссии Киевсовета по проверке обстоятельств банкротства банка (среди них был и Олесь Маляревич), бойкотируют заседания комиссии.

Помощница Олеся Маляревича, руководитель его общественной приемной Ольга Муринская, была членом окружной избирательной комиссии от политической партии «Русское Единство» , основанной самопровозглашенным премьером Крыма Сергеем Аксеновым. В 2010 г. она работала на «Партию регионов» на выборах Виктора Януковича.

Олеся Маляревича обвиняют в том, что он в интересах девелопера Максима Микитась лоббировал застройку Никольской слободки.ДекларацияВ 2018 году Олесь Маляревич задекларировал 205,3 тыс. грн. и 152 тыс. евро.

Денежные активы Аллы Маляревич составляют $ 80 тыс.

Годовой доход депутата составил 4,296млн грн, его жены — 234,7 тыс грн.

Из недвижимого имущества депутату принадлежат три квартиры, два земельных участка, два парковочных места, а так же три объекта незавершенного строительства: две квартиры и одно парковочное место.

В графе ценного движимого имущества — пять легковых автомобилей: Lexus ES350, Lexus GX470, Audi A8, Range Rover 4.4, Toyota Yaris, и велосипед Felt Cruiser.ссылка

Общественная приемная: ул. Энтузиастов, 17, оф. 2, (044) 501-84-20

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС https://kmr.gov.ua/uk/users/maliarevych

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001362120448Отчет депутата за 2016