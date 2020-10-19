Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что отмена призыва на военную службу в Украине может произойти после того, как будет налажена система подготовки резервистов.

Подробности сообщает Апостроф.

По словам Хомчака, это может произойти тогда, когда у нас будет налажена система подготовки резерва, чтобы каждый мог в случае необходимости защитить свой дом и свою Родину, а также оказать первую медицинскую помощь.

«Мы должны создать такую систему работы, чтобы каждый у своего дома мог минимально уметь защитить себя. Почему гражданин Украины не должен быть обучен всем элементам тактической медицины? Эти навыки и знания могут ему понадобиться где угодно, в любой ситуации вне военной службы, где он должен уметь оказать медицинскую помощь себе или тому, кто рядом, тем самым спасти жизнь себе или кому-то еще», — сказал Хомчак.

Он отметил, что такая система требует финансирования и подготовки кадров, начиная от обычных гражданских лиц и до глав общин и даже руководства государства. По срокам проведения данного реформирования, то порядок подготовки резерва в Украине займет, по словам Хомчака «не полгода и не год, но уже есть понимание, каким он должен быть».

«Когда гражданин умеет стрелять, знает медицину, инженерные вопросы, которые ему необходимы, и если завтра ему скажут «надо встать на защиту Родины», то он знает, что он может это», — подчеркнул Хомчак.

Как мы уже рассказывали, российская армия по военно-техническому потенциалу существенно опережает украинскую, но Вооруженные силы Украины также имеют свои сильные преимущества.

А также, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выступает за сокращение численности украинской армии.