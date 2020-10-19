Полноценная реинтеграция Донбасса займет не менее 25 лет, а утверждения, что реинтеграция возможна за год-два, появляются из-за непонимания.

Такое мнение озвучил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию «Зеркало недели».

Политик уверен, что за год — два возможно лишь восстановление конституционного строя, а не полноценная реинтеграция.

«В той же Хорватии, например, действовала переходная администрация с мандатом СБ ООН, ее главой был американский генерал Жак Поль Кляйн, который принимал все основные решения и, имея батальон миротворцев, обеспечивал режим переходного периода и внедрение там интересного опыта — переходной полиции», — считает Резников.

Он добавил, что переходная полиция была сформирована из числа сербов, принявших решение остаться и признавших конституционный строй Хорватии, хорватов и лиц других национальностей.

«И эти «переходные» совместные, плюс третий участник — представитель миротворческой миссии, полицейские патрули обеспечивали общественный порядок на территории, подлежащей реинтеграции, до проведения местных выборов и полноценного восстановления конституционного строя», — резюмировал он.

Как мы уже рассказывали, оккупационная администрация РФ на Донбассе принуждала граждан Украины к участию в незаконных вооруженных формированиях «ЛНР».

А также, Верховная рада готова продлить действие закона об особом статусе Донбасса, если это будет необходимо. Пока соответствующий проект не планируется к вынесению в сессионный зал.