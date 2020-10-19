Дарницкий районный суд г. Киева 19 октября 2020 года принял решение по иску Виктора Медведчука о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Суд постановил, что в ряде фрагментов книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» нарушаются права Виктора Медведчука на уважение к достоинству, чести, неприкосновенности деловой репутации. Суд установил, что изложенная в книге информация о народном депутате является лживой и недостоверной.

Исходя из этого, суд постановил запретить распространять книгу до того, как указанные лживые фрагменты будут из нее изъяты.

Также автору книги Вахтангу Кипиани и ООО «Виват» при распространении информации, связанной с книгой под названием «Дело Василия Стуса», в прессе, на радио, телевидении, в сети Интернет и других СМИ запрещается использовать информацию, содержащуюся в разделе под названием «Уголовное дело № 5 – книга жизни и смерти Василия Стуса» и ряде других частей книги, которые дают возможность идентифицировать Виктора Медведчука как персонажа (действующее лицо) произведения без его согласия.

Кроме того, автор книги и издательство обязаны оплатить все судебные издержки.

Пресс-служба «Оппозиционной платформы – За жизнь»