Правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях Киева, Одессы и Донецкой области.

Об этом говорилось в ходе селекторного совещания по предотвращению распространения и ликвидации последствий коронавируса в Украине, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.

Чиновники сообщили о дополнительной инвентаризации коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц «Укрзализныци» — Министерство здравоохранения рассматривает эти койко-места для использования в ургентных ситуациях.

«Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При росте количества больных мы должны быть уверены, что в больницах достаточно коек, обеспеченных кислородом», – заявил Зеленский.

В Минздраве также заявили, что продолжают лицензирование предприятий, которые производят необходимый кислород для обеспечения больниц. Сейчас в Украине 15,5 тысяч коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тыс. – свободны.

Отметим, и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что в Министерстве здравоохранения прогнозируют 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости в Украине в сутки в худшем случаев. Прогноз включает такие болезни, как грипп и COVID-19.

Как сообщалось ранее, в Украине от COVID-19 умерли уже четверо детей. Последняя трагедия произошла в Ивано-Франковской области, где коронавирус стал причиной смерти 8-летнего мальчика.