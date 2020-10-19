Водитель такси изнасиловал и избил клиентку, которую забрал возле ночного клуба. Инцидент произошел 18 октября в Голосеевском районе Киева.

Подробности сообщает «Обозреватель».

По информации издания, молодая женщина, которая возглавляет столичную юридическую компанию, отдыхала с подругой в развлекательном заведении. Перед его закрытием она позвонила в такси «Рапид», чтобы уехать домой.

На заказ приехал Volkswagen Passat и женщина села на заднее правое пассажирское сиденье. Через несколько минут водитель свернул в лесопарковую зону. Когда клиентка спросила, куда он едет, мужчина разозлился, стал кричать и остановил машину. Затем он пересел к ней на заднее сиденье и стал силой раздевать. Женщина попыталась оказать сопротивление, но таксист начал душить жертву и бить по голове. В итоге он изнасиловал ее.

После произошедшего он приказал женщине одеться и отвез к ее дому. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию и вызвала скорую помощь.

Напомним, Вознесеновский районный суд города Запорожье приговорил 23-летнего местного жителя к 7 годам тюрьмы в связи с изнасилованием своей трехлетней крестницы и снятием процесса на видео.

Изнасилование в Кагарлыке продолжает оставаться одной из главных украинских тем. 3 июля стало известно, что Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения еще двум подозреваемым в пытках девушки.