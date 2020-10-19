В Верховной Раде сообщили, сколько народных депутатов переболели COVID-19.

Цифры в ходе заседания согласительного совета озвучил спикер Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, COVID-19 переболели 60 парламентариев (среди них есть и те, кто болеет до сих пор).

«По состоянию на сегодня болеет или переболели 60 народных депутатов. Некоторые еще дополнительно находятся на самоизоляции, потому что имели контакт как с избирателями, так и с коллегами которые, к сожалению, заболели», — заявил он.

Как сообщалось ранее, в Украине от COVID-19 умерли уже четверо детей. Последняя трагедия произошла в Ивано-Франковской области, где коронавирус стал причиной смерти 8-летнего мальчика.

Всего в Украине от COVID-19 умерли уже 5 673 человека (+66 за прошедшие сутки — 18 октября).