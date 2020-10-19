В Украине подали документы на регистрацию препарата для лечения COVID-19 «Фавипиравир-Микрохим«.

Этот препарат дженерик — копия японского лекарства, которое уже внесено в украинский протокол лечения, но еще не зарегистрировано в Украине.

Подробности сообщаются на сайте научно-производственной фирмы «Микрохим».

«Препарат является первым украинским генериком японского противовирусного средства Авиган (фавипиравир). Этот препарат в начале года был внесен в отечественный протокол лечения болезни, вызванной Covid-19. В то же время, препарат не зарегистрирован на территории Украины, поэтому купить его было почти невозможно», — говорится в сообщении.

В сентябре японские исследователи в рамках проведения клинических исследований получили доказательства эффективности использования «Авигана» (фавипиравир) для лечения болезни, вызванной COVID-19. Ранее указанный препарат использовался во время эпидемии свиного гриппа.

Он якобы не просто устраняет клинические проявления болезни, а, прежде всего, влияет на патогенез коронавируса в организме человека.

Напомним, в апреле в Украине оригинальный препарат был внесен в перечень лекарств для предотвращения распространения коронавируса, которые были освобождены от уплаты ввозной пошлины и НДС.

Как мы уже рассказывали ранее, 4,2 тысячи украинцев добровольно испытают на себе вакцину против коронавируса, но когда это произойдет пока неизвестно.

Тем временем, молодые люди без проблем со здоровьем будут ждать своей прививки от коронавируса до 2022 года.