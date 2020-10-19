Погода в Украине 20 октября ожидается переменно облачная погода без существенных осадков. Кратковременные дожди возможны лишь в местами на северо-востоке.

В ночь на 20 октября ожидается сильное похолодание, местами возможны заморозки, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается западный, северо-западный, 3-8 м/с.

В северных и центральных регионах ночью прогнозируют +1-5 градусов, днем температура воздуха составит +9-12. На западе страны в ночные часы температура опустится до +2-5 градусов. Днем потеплеет до +9-13.

На востоке страны ночью ожидается до +1-5 градусов , днем потеплеет до +10-13. В южных областях Украины ночью прогнозируют +3-7 градусов, а днем воздух прогреется до +12-16 выше нуля.

В Киеве 20 октября также похолодает. Ночью в столице воздух прогреется до +3…+6 градусов, на окраинах города ожидаются заморозки, а завтра днем столбики термометров покажут всего +9…+10 градусов.

«Оденьте что-то с капюшоном, если есть, и обязательно шапку», — советует синоптик Наталка Диденко.

Накануне сильный ветер сорвал крыши с сотни домов в Николаевской и Кировоградской областях.