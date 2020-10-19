Погода в Украине во вторник будет продиктована мощным западным антициклоном — практически везде без осадков. Однако холодная воздушная масса обусловит ночные заморозки во многих областях.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 20 октября кратковременные и небольшие дожди возможны на севере страны. Несмотря на то, что осадков не будет, ожидаются туманы.

Ближайшей ночью ожидается + 1 + 6 градусов, местами заморозки, завтра днем ​​в большинстве областей ожидается + 8 + 13 градусов, на юге + 12 + 16 градусов.

Ветер будет порывистым в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях.

В Киеве 20 октября существенных осадков не будет, ветер будет порывистым. Ближайшей ночью в Киеве ожидается + 3 + 6 градусов, в окрестностях заморозки, завтра днем ​​всего +9 +10 градусов.

«Погреться можно будет 22-23 октября — потеплеет до + 14 + 19 градусов», — предупредила синоптик.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/3894892993873983

Напомним, из-за дождя и сильного ветра в Украине 18 октября были обесточены 43 населенных пункта в трех регионах Украины.

Накануне сильный ветер сорвал крыши с сотни домов в Николаевской и Кировоградской областях.