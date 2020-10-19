Три человека погибли в ДТП, которое произошло 19 октября на автодороге Киев – Чоп — там столкнулись четыре автомобиля.

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

По информации правоохранителей, около 10 утра возле села Зубра Пустомытовского района столкнулись автомобили «ВАЗ-2109», Opel Astra, Mazda и Citroën. Два человека погибли на месте аварии, а еще один – по дороге в больницу.

От травм, полученных в результате ДТП, на месте происшествия погибли водитель и пассажир «ВАЗ», а травмированный пассажир автомобиля Citroën скончался по дороге в больницу.

Как сообщалось ранее, заместитель военного прокурора Западного региона устроил смертельное ДТП в Хмельницкой области.