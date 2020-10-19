Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к переговорам с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым по ситуации в Нагорном Карабахе.

Такое заявление он сделал в интервью ТАСС. Пашинян считает, что встречу стоит провести при посредничестве РФ в Москве.

«Я уже сказал, что мы всегда говорили, что нагорно-карабахский вопрос должен решаться исключительно мирным путем. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата. В том числе и поехать, встретиться, поговорить. Но все мы должны понять, что решение должно опираться на компромисс, не на капитуляцию одной из сторон, а на компромисс. К сожалению, на это Азербайджан не согласен с этой точкой зрения», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что ситуация в Нагорном Карабахе выходит за пределы региона, в связи с чем Россия может начать там антитеррористическую кампанию.

«Россия предпринимала антитеррористические действия в Сирии, которая довольно далеко от России, потому что действия сирийских боевиков и террористов представляли прямую угрозу национальной безопасности России. Как российские эксперты — правда, не знаю, насколько корректен этот расчет, — сказали, что они находятся примерно в 80 километрах от границ России. Это уже совсем другая ситуация, я думаю, что у России есть легитимное право и основания, чтобы реагировать на эту ситуацию», — считает армянский премьер.

В свою очередь, Алиев также заявил о готовности представителей Баку к переговорам с армянской стороной в Москве.

«Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте для того, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования», — сказал он.

Как мы уже рассказывали ранее, Армения и Азербайджан обвиняют друг-друга в нарушении перемирия, о котором недавно договорились, в Нагорном Карабахе.

Напомним, впервые режим тишины в регионе планировался 10 октября, но мир так и не наступил.