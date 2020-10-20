Известный кремлевский пропагандист, актер и звезда сериала «Кадетство» Борис Корчевников вновь посетил Киев.

Об этом сам пропагандист сообщил в Instagram в понедельник, 19 октября.

Он опубликовал фото, сделанное на въезде в украинскую столицу, как в ленте, так и в Stories. Корчевников оставил снимок почти без подписи, добавив лишь эмодзи «сердце».

Напомним, после оккупации Крыма генеральный директор и генеральный продюсер первого общественного православного российского телеканала «Спас» Борис Корчевников несколько раз незаконно посещал полуостров, а во время своих эфиров на пропагандистских российских телеканалах неоднократно называл украинцев «хунтой» и «фашистами».

Ранее, в 2019 году Корчевников также посетил Киев в октябре, заявив, что чувствовал себя «как в гостеприимном доме» и к нему везде относились тепло.

Как мы уже рассказывали ранее, пропагандистка России, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян потеряла ребенка.

Тем временем, украинские пограничники не пустили в страну еще двух российских пропагандистов, работающих в сфере массовой информации.