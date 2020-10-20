Украинские банки, несмотря на рекомендации НБУ, не проводят обеззараживание банкнот, хотя коронавирус SARS-Cov-2 может выживать на банкнотах до 28 дней при температуре 20 градусов Цельсия.

Об этом говорится в материале «UBR».

Сотрудники некоторых банков на условиях анонимности рассказывают, что в самих банках, никто не заботится об обеззараживании банкнот, ссылаясь на то, что НБУ дал только рекомендации.

Издание отмечает, что купюры, которые привезли инкассаторы, не могут быть пересчитаны кассиром и оприходованы до их обеззараживания. Их предварительно необходимо поместить в помещение, которое должно иметь специальный статус – это должно быть хранилище, отдельное от основного, где банкноты должны находиться под ультрафиолетом определенное время.

Сотрудники банков подчеркивают, это значит, что и попасть на корсчета банков эти средства не могут. Другими словами, деньги не работают: «Их нельзя, например, положить на overnight (услуга краткосрочного «ночного» кредита). Банк несет убытки. Как только вышли эти рекомендации НБУ, мы обсуждали, как их выполнять. А никак».

Советник председателя правления Кредитвест Банка Василий Невмержицкий также подтверждает, что специальную противовирусную обработку банки не применяют, ведь это дорогая и громоздкая техника, чтобы ею можно было оснастить хотя бы головные офисы и филиалы. Одновременно с этим такое оборудование есть в Нацбанке.

«Ранее в Нацбанке заявляли, что банкноты обеззараживаются и при упаковке дополнительно подвергаются температурному шоку в термоусадочной печи. Потому с определенной степенью уверенности можно говорить о том, что пачки банкнот с маркировкой НБУ на упаковочной ленте безопасны с точки зрения вирусов и бактерий», – считает Невмержицкий.

Как известно, Украина занимает уже 25 место в мире по общему числу заболевших COVID-19. Отметим, в стране с начала пандемии заболели 309 тысяч 107 человек.

Одновременно с этим, Ирландия стала первой страной Европейского союза, которая ввела повторный локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Ограничительные меры вступят в силу в ночь на 21 октября.