В Киеве 19 и 20 октября произошло два самоубийства пациентов с коронавирусом в больницах — они выбросились из окна.
Подробности сообщают источники OBOZREVATEL.
Так, из окна инфекционного отделения Александровской больницы, опорной для лечения больных коронавирусом COVID-19, выбросилась женщина. Трагический инцидент произошел ночью 19 октября. Женщина выпала из окна 4-го этажа, где находится инфекционное отделение.
Погибшей было 60 лет. От полученных травм она скончалась в реанимации под утро. В больнице она проходила лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
А сегодня, 20 октября, в Оболонском районе Киева мужчина с COVID-19 совершил суицид, выпрыгнув из окна клинической городской больнице №8 по улице Кондратюка.
Это уже не первые случаи суицидов пациентов с коронавирусом в больницах. В инфекционной больнице №4 в Киеве двое мужчин с разницей в один день, 21 и 22 сентября, совершили самоубийства. Они выпрыгнули из окна второго этажа центрального корпуса.
Как мы уже рассказывали ранее, украинские банки, несмотря на рекомендации НБУ, не проводят обеззараживание банкнот, хотя коронавирус SARS-Cov-2 может выживать на банкнотах до 28 дней при температуре 20 градусов Цельсия.
Тем временем, жесткий карантин в Украине все-таки могут ввести. Если раньше чиновники в один голос говорили, что повторного локдауна не будет, то сейчас министр здравоохранения Максим Степанов признается — если ежедневный прирост больных COVID-19 достигнет 11-15 тысяч человек власть вернет максимальные ограничения.