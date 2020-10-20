Бывшего заместителя министра обороны Украины подозревают в бездействии, которое повлекло за собой закупку ведомством 11 тысяч некачественных бронежилетов на сумму более 42 миллиона гривен.

Подробности сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Закупки проблемных бронежилетов проводились в период с апреля по июнь 2019 года.

«Установлено, что работники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины с апреля по июнь 2019г осуществили закупку и прием индивидуального обмундирования – 11 тыс. бронежилетов, которые по своим свойствам не способны защитить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием. Бывший чиновник, зная указанные обстоятельства, не принял мер по неприятию такой продукции, в результате чего государству нанесено 42 млн грн убытков», — сообщили в прокуратуре.

Так, данному делу уже сообщено о подозрении восьми лицам, шесть из них в момент совершения преступления занимали руководящие должности в Министерстве обороны Украины.

«Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Киеве», — добавили в Офисе генпрокурора.

В то же время, в генпрокуратуре не назвали имена бывших чиновников Минобороны, которым было сообщено о подозрении.

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