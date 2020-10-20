Больничные койки для пациентов с COVID-19 в Украине уже заняты на 68,4%. При этом есть области, где уже нет мест для новых пациентов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

На все 100% заняты места в больницах Луганской и Донецкой областей. На 80-90% заняты места в больницах Одесской, Сумской, Винницкой областей.

Легче всего ситуация в Кировоградской и Житомирской областях.

При этом в Украине уже нет региона, в котором можно ослабить карантин: превышен показатель заболеваемости COVID-19 (средний показатель по стране – 195,7 при норме 40). Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Сумской области – 342,9. В Киеве соответствующий показатель составляет 209,7.

Между тем президент Владимир Зеленский в ходе своего обращения к Верховной Раде заявил, что Украина прошла первый этап эпидемии COVID-19 с минимальными экономическими потерями.

Добавим, Украина заняла уже 25 место в мире по общему числу заболевших COVID-19. Отметим, в стране с начала пандемии заболели 309 тысяч 107 человек.