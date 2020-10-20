В Российской Федерации заявили, что создание Украиной новых военно-морских баз в Черном море, которые анонсировал Владимир Зеленский, могут якобы негативно повлиять на стабильность в регионе.

Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передают РосСМИ.

Напомним, строительство в Украине двух военно-морских баз для защиты черноморского региона анонсировал президент Владимир Зеленский во ходе ежегодного послания к парламенту и жителям Украины 20 октября.

Украинский президент заявил, что Украина будет строить базы самостоятельно, без привлечения партнеров. Именно это и вызвало бурную реакцию российских властей.

«Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует», – заявил Песков.

Позже, пропагандистские ресурсы РФ, ссылаясь на слова высокопоставленного источника в командном составе ЧФ РФ, распространили в сети «угрозы», мол, если Украина построит в черноморском регионе военно-морские базы, то они якобы непременно окажутся под прицелом боевых систем России.

Как мы уже рассказывали ранее, президент Владимир Зеленский в ходе своего обращения к Верховной Раде заявил, что Украина прошла первый этап эпидемии COVID-19 с минимальными экономическими потерями.

А также, президент Владимир Зеленский в конце своего выступления в Верховной Раде задал сам себе три вопроса, на которые сразу же и ответил.