Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает множество стран, дал обещание больше не баллотироваться на пост главы государства.

Такое заявление он сделал на встрече с оппозицией в СИЗО, сообщает в интервью TUT.BY экс-политзаключенный Юрий Воскресенский, который участвовал в той встрече.

Он утверждает, что президент Лукашенко якобы дал слово всем участникам круглого стола, что «наелся президентства» и что «это его последний срок». «Даю вам слово, ребята», – приводит политзаключенный его слова.

«Скажу вам еще одну сенсацию с круглого стола, Лукашенко заявил: даю вам слово, я сам выступил с поправкой, чтобы в Конституции количество сроков президента было ограничено до двух», – заявил бывший политзек.

Тем временем, 20 октября Лукашенко заявил, что не держится за власть «посиневшими руками». При этом он отметил, что его «беспокоит будущее людей в стране», если к власти придет оппозиция.

«Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками, много раз говорил, не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня?» – спросил он у общественности.

Как мы уже рассказывали ранее, Светлана Тихановская, которая является оппозиционным лидером Беларуси, призвала граждан страны Беларусь проголосовать против поправок в Конституции, которые планирует внести Александр Лукашенко.

А также, Тихановская поставила ультиматум действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко. Соперница «батьки» на президентских выборах требует отставки и остановки насилия на улицах.