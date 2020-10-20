Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Печерского района Киева, округ №73.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Депутатская фракция «Объединение «Самопомощь», председатель фракции.Биография, семья, хобби

Родилась 5 января 1976 в г.. Острог Ровенской области. С 1977 г.. проживает в Киеве.

Муж — Андрей Саленко, в семье два сына — Андрей и Илья.Образование

В 1992г. с золотой медалью закончила школу №82 им. Т. Г. Шевченко.

1992-1997 гг. — Киевский государственный лингвистический университет, специальность «язык и литература (китайский и английский языки)», закончила с отличием.

В 2000г. с отличием окончила Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко, получила степень магистра права по специальности «правоведение».Трудовая деятельностьПриняла активное участие в скандале во время отчета председателя Печерской РГА Сергея Мартынчука, как заявляли во фракции «Объединение «Самопомощь», это был липовый публичный отчет. Чтобы попасть в зал заседаний, Наталья Манойленко даже ползала по столам.ДекларацияВ 2018 году Наталья Манойленко задекларировала $ 55 тыс наличными, $ 15 тыс заемные третьим лицам. На банковских счетах хранится 180 тыс грн, $ 280 и 70 евро. Общий доход депутата составил 509 тыс грн.

Из недвижимого имущества семьи принадлежат квартира и два офисных помещения в Киеве. Есть два автомобиля — Volkswagen Tiguan и Audi A4.Ссылки

Общественная приемная: ул. Леси Украинский, 13, оф. 43, (097) 881-47-83

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/manoylenkonataliya

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/n.manoylenkoОтчет депутата за 2018 год.