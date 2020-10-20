Местные выборы в Украине пройдут 25 октября 2020 года.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября и за это время уже успели: зарегистрировать официальных наблюдателей, как от организаций Украины, так и от иностранных организаций, партии выдвинуть и подать в окружные комиссии документы для регистрации своих кандидатов, кандидаты подать своих представителей в состав участковых комиссий. Местные выборы: как проголосовать и не заболеть COVID-1922 октября, напомним, последний день, когда могут быть обнародованы результаты соцопросов, а также рейтинги партий и кандидатов от них.23 октября – последний день, когда можно агитировать. 24 октября считается «днем тишины» – закон запрещает предвыборную агитацию25 октября состоятся выборы (с 08:00 до 20:00).6 ноября – озвучат результаты подсчета. А 15 ноября – приблизительная дата проведения II тура выборов мэров в городах с более чем 75 тысячами избирателей (если никто из кандидатов 25 октября не наберет более 50% голосов, то во II тур проходят два лидера).

Напомним, накануне Владимир Зеленский озвучил все вопросы, которые будут задавать украинцам в рамках всеукраинского опроса 25 октября.