Резкий всплеск новых случаев заражения COVID-19 в Украине связан с циркуляцией вируса и его цикличностью, в связи с чем необходимо придерживаться санитарных требований.Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина. По его мнению, ситуация в Украине сегодня похожа на европейскую.

«Мы сейчас наблюдаем значительное увеличение количества больных коронавирусом и это в первую очередь из-за циркуляции и цикличности самого вируса. Сейчас мы можем наблюдать рост заболевания примере целого ряда стран в Европе. В Италии, Франции, Испании, Нидерландах, Словакии уже введены противоэпидемические ограничения для стабилизации ситуации», — заявил Ляшко.

Он призвал придерживаться всех требований, прописанных Минздравом, иначе ситуация с COVID-19 может стать еще хуже.

«В Украине сейчас действует адаптивный карантин, в рамках которого регионы делятся на карантинные зоны по уровню распространения COVID-19. Есть четко прописанные противоэпидемические нормы, которые нужно соблюдать каждому. Поэтому, призываю каждого пользоваться средствами индивидуальной защиты: носите маски, придерживайтесь социальной дистанции, используйте антисептики. Ведь, если мы не будем придерживаться элементарных правил предотвращения коронавируса, то число больных будет стремительно расти», — подчеркнул Ляшко.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина заняла 25 место в мире по общему числу заболевших COVID-19. Отметим, в стране с начала пандемии заболели 309 тысяч 107 человек.

А также, в Киеве 19 и 20 октября произошло два самоубийства пациентов с коронавирусом в больницах — они выбросились из окна.