Ученые как коронавирус COVID-19 влияет на проявление осложнений после болезни. Выяснилось, что больные, у которых симптомы вируса не исчезали несколько месяцев, чаще жаловались на проблемы с внутренними органами.
Подробности сообщает издание The Hindustan Times.
Новое исследование показало, что у молодых людей, которые более тяжело перенесли COVID-19, были обнаружены поражения сердца, легких, печени и поджелудочной железы. Медики обследовали более 200 человек и у подавляющего большинства нашли проблемы со здоровьем через четыре месяца после заражения COVID-19.
Средний возраст пациентов составил 44 года и через четыре месяца после болезни у них наблюдались мышечные боли, одышка, усталость и головные боли.
В 92% случаев у пациентов были кардиореспираторные проблемы, в 73% — желудочно-кишечные. У 42% — было не менее 10 различных симптомов.
Легкие поражения органов сердца – у 32%, поражение легких – у 33%, почек – у 12%, печени — у 10%, поджелудочной железы – 17%.
«Наблюдалось поражение одного и нескольких органов, которое было значительно связано с риском предшествующей госпитализации из-за Covid-19», — отмечают ученые.
Как мы уже рассказывали, разворачивать временные госпитали вне медицинских учреждений для больных COVID-19 в Украине планируют тогда, когда суточная заболеваемость подскочит до 11-15 тысяч человек.
Тем временем, больничные койки для пациентов с COVID-19 в Украине уже заняты на 68,4%. При этом есть области, где уже нет мест для новых пациентов.