Президент Владимир Зеленский в ходе своего обращения к Верховной Раде заявил, что Украина прошла первый этап эпидемии COVID-19 с минимальными экономическими потерями.

Зеленский, в частности, заявил, что падение ВВП, как и смертность от COVID-19 в Украине по сравнению с другими европейскими странами значительно меньше: «Как и процент смертности от COVID-19. Германия – 4%, Франция – 9%, Великобритания – 11%, Украина – 1,9%».

При этом президент заявил о саботаже правил карантина со стороны местных властей перед местными выборами, в частности проведении концертов и массовых мероприятий.

https://www.youtube.com/watch?v=kIe4d40MyK0

Ранее Владимир Зеленский озвучил все вопросы, которые будут задавать украинцам в рамках всеукраинского опроса 25 октября.