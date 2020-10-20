Бывших бойцов спецподразделения «Беркут», которые принимали участие в расстрелах на Майдане объявили в розыск. Разыскивают трех человек.
Решение вынес Святошинский районный суд Киева, передает РБК.
В частности, в расстреле 48 активистов Майдана обвиняются 5 экс-бойцов «Беркута»: Сергей Тамтура, Александр Маринченко, Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский.
Их освоблдили в конце декабря 2019 года в рамках обмене пленными с Российской Федерацией по договоренности глав государств.
«Беркутовцы» Тамтура и Маринченко 8 февраля 2020 года вернулись на подконтрольную территорию Украины, а все остальные подсудимые остались в оккупированном Донецке.
Прокуратура утверждает, что Янишевский, Зинченко и Аброськин, скорее всего, уже находятся не на оккупированных территориях Донбасса.
«По мнению стороны обвинения, они находятся на территории России», — отметил прокурор Игорь Земсков.
Поскольку экс-беркутовцы уклоняются от суда, прокуратура попросила объявить их в розыск.
Суд присяжных удовлетворил это ходатайство и остановил рассмотрение дела в отношении Янишевского, Зинченко и Аброськина до их розыска.
Как мы уже рассказывали ранее, умер 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который совершил акт самосожжения в центре Киева в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского.
А также, рассмотрение дела о расстрелах людей на Майдане возобновят — Киевская городская государственная администрация утвердила список присяжных Святошинского районного суда Киева.