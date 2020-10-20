Если детские садики и начальную школу в Украине решат не закрывать на карантин при любых условиях, это может привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Об этом заявил врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль, передает Обозреватель.
«На какое-то время надо было бы ограничить. Основной путь передачи – все-таки через детей. Они не носят маски, и не должны носить, это дети. Они балуются, играются, это нормально. Они болеют бессимптомно, но являются переносчиками», – подчеркивает медик.
Врач напомнил, что согласно исследованиям, которые проводились в Израиле, основная передача COVID-19 в семьях происходит именно через детей.
«От 9 до 15 лет – основная передача», – сообщил врач.
Как мы уже рассказывали ранее, «Укрзализныця» приостановила продажу билетов в Ивано-Франковск, Тернополь и Хмельницкий.
Тем временем, в Харькове, который находится в «красной» зоне карантина провели студенческий бал-маскарад, без соблюдения санитарных правил.