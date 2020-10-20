Пророссийские боевики на Донбасе дважды нарушили режим прекращения огня за период 20 октября. К счастью, потерь и раненых среди украинских бойцов — нет.

Подробности передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» были зафиксированы вражеские обстрелы. Вблизи населенных пунктов Светлодарск и Майорск боевики применили стрелковое оружие.

«Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на сегодняшний день, ситуация в районе ООС остается контролируемой.

Ранее на оккупированном Донбассе было разминировано около 35 тысяч гектаров, при этом было изъято более 450 тысяч мин и взрывоопасных предметов.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцы в своем большинстве против идеи создания на Донбассе «свободной экономической зоны». Этот вопрос, напомним, будет задан украинцам 25 октября.

А также стало известно, что полноценная реинтеграция Донбасса займет не менее 25 лет, а утверждения, что реинтеграция возможна за год-два, появляются из-за непонимания.