В Украине за сутки зафиксировали 5469 новых случаев COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели 309 тысяч 107 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Выздоровели — 129 533 человека (+3044 за прошедшие сутки).

Умерло — 5 786 человек (+113 за прошедшие сутки).

Коронавирус в Украине: статистика на 20 октября

Лидируют по суточной заболеваемости Киев, Житомирская, Харьковская области.

Винницкая обл — 8523 (+105)

Волынская обл — 11164 (+178)

Днепропетровская обл — 11393 (+285)

Донецкая обл — 7389 (+256)

Житомирская обл — 10471 (+376)

Закарпатская обл — 11956 (+131)

Запорожская обл — 6616 (+133)

Ивано-Франковская обл — 16987 (+221)

Кировоградская обл — 1642 (+51)

Киев — 31310 (+462)

Киевская обл — 13166 (+242)

Львовская обл — 25392 (+289)

Луганская обл — 2576 (+109)

Николаевская обл — 6053 (+188)

Одесская обл — 19343 (+264)

Полтавская обл — 6300 (+249)

Ровенская обл — 16184 (+150)

Сумская обл — 9321 (+217)

Тернопольская обл — 17738 (+235)

Харьковская обл — 29559 (+446)

Херсонская обл — 2629 (+59)

Хмельницкая обл — 11239 (+204)

Черновицкая обл — 18081 (+215)

Черкасская обл — 7095 (+203)

Черниговская обл — 6980 (+201).

Как сообщалось ранее, Ирландия стала первой страной Европейского союза, которая ввела повторный локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Ограничительные меры вступят в силу в ночь на 21 октября.

Напомним, в Киеве, Одессе и Донецкой области правительство разворачивает COVID-госпитали, поскольку мест в больницах уже нет.

В Украине умер уже четвертый ребенок с COVID-19.