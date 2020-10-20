В Украине за сутки зафиксировали 5469 новых случаев COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели 309 тысяч 107 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Выздоровели — 129 533 человека (+3044 за прошедшие сутки).
Умерло — 5 786 человек (+113 за прошедшие сутки).
Коронавирус в Украине: статистика на 20 октября
Лидируют по суточной заболеваемости Киев, Житомирская, Харьковская области.
Винницкая обл — 8523 (+105)
Волынская обл — 11164 (+178)
Днепропетровская обл — 11393 (+285)
Донецкая обл — 7389 (+256)
Житомирская обл — 10471 (+376)
Закарпатская обл — 11956 (+131)
Запорожская обл — 6616 (+133)
Ивано-Франковская обл — 16987 (+221)
Кировоградская обл — 1642 (+51)
Киев — 31310 (+462)
Киевская обл — 13166 (+242)
Львовская обл — 25392 (+289)
Луганская обл — 2576 (+109)
Николаевская обл — 6053 (+188)
Одесская обл — 19343 (+264)
Полтавская обл — 6300 (+249)
Ровенская обл — 16184 (+150)
Сумская обл — 9321 (+217)
Тернопольская обл — 17738 (+235)
Харьковская обл — 29559 (+446)
Херсонская обл — 2629 (+59)
Хмельницкая обл — 11239 (+204)
Черновицкая обл — 18081 (+215)
Черкасская обл — 7095 (+203)
Черниговская обл — 6980 (+201).
Как сообщалось ранее, Ирландия стала первой страной Европейского союза, которая ввела повторный локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Ограничительные меры вступят в силу в ночь на 21 октября.
Напомним, в Киеве, Одессе и Донецкой области правительство разворачивает COVID-госпитали, поскольку мест в больницах уже нет.
В Украине умер уже четвертый ребенок с COVID-19.