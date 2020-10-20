У власти есть средства для борьбы с COVID-19 в Украине. COVID-фонд использован только на 40%.

Об этом заявила заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив, сообщило «РБК-Украина».

По ее словам, сейчас в COVID-фонде есть 34 млрд грн:

«Деньги — есть. И на доплаты врачам, и на социальную поддержку. Использование ковидфонда — 40%. Уважаемые, деньги есть. На дороги было потрачено 16 млрд грн, часть которых не проведена».

Как сообщалось ранее, в Киеве, Одессе и Донецкой области правительство разворачивает COVID-госпитали, поскольку мест в больницах уже нет.

Как известно, Украина занимает уже 25 место в мире по общему числу заболевших COVID-19. Отметим, в стране с начала пандемии заболели 309 тысяч 107 человек.