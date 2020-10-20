Медики обнаружили в организме человека четвертую пару крупных слюнных желез — органа, о котором ранее не было никакой информации.

Ученые назвали эти железы tubarial (трубными). Они находятся почти в геометрическом центре черепа, ближе к его основанию.

Как сообщает Radiotherapy and Oncology, это первое подобное открытие за последние 300 лет.

Удивительное открытие было сделано при изучении врачами влияния лучевой терапии на пациентов с раком шеи и горла, а также простаты и уретры.

Ученые для обнаружения и визуализации опухоли в организме взяли меченую радиоактивными изотопами глюкозу. В ходе исследования они обнаружили, что глюкозу поглощали не только опухоли, но и некие органы, которые оказались четвертой парой слюнных желез.

Как уже удалось выяснить, именно четвертая пара слюнных желез отвечает за смазку и защиту носоглотки и зева.

Как мы уже рассказывали ранее, ученые Гонконгского университета заявляют, что препарат, который применяют против язвы, также эффективен против COVID-19.

А также, ученые выяснили, что коронавирус приводит к длительным сбоям в работе иммунитета у людей, переболевших COVID-19.