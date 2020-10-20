Украина заняла 25 место в мире по общему числу заболевших COVID-19. Отметим, в стране с начала пандемии заболели 309 тысяч 107 человек.

Данные платформы Worldometers, опубликованные 20 октября, свидетельствуют о том, что по числу заболевших лидируют США с показателем 8 456 653, далее следует Индия – 7 597 063. При этом по количеству выздоровевших Индия значительно опережает США и находится на первом месте с показателем 6 733 328, у США – 5 503 268.

При этом данные американского университета Джона Хопкинса свидетельствуют о том, что во всем мире с начала пандемии коронавирус подхватили уже 40 миллионов 403 тысячи 537 человек. Умерли 1 118 293 человек.

В Украине за сутки зафиксировали 5469 новых случаев COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболели 309 тысяч 107 человек.

Как сообщалось ранее, Ирландия стала первой страной Европейского союза, которая ввела повторный локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Ограничительные меры вступят в силу в ночь на 21 октября.