Украинцы в своем большинстве против идеи создания на Донбассе «свободной экономической зоны». Этот вопрос, напомним, будет задан украинцам 25 октября.

Данные опроса КМИС свидетельствуют о том, что относительное большинство (45%) украинцев против создания «свободной экономической зоны», поддерживают — 33,5%.

Респондентам также задали вопрос «А что именно, по вашему мнению, означает «свободная экономическая зона»?» (респонденты сами должны были пояснить, как они это понимают). В итоге, 32% респондентов сообщили, что они не могут ответить на вопрос, 68% дали ответы, которые демонстрируют отсутствие надлежащего информированного понимания, о чем именно идет речь. Местные выборы: как проголосовать и не заболеть COVID-19

Напомним, накануне Владимир Зеленский озвучил все вопросы, которые будут задавать украинцам в рамках всеукраинского опроса 25 октября.