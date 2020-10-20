Умерла Ирина Скобцева, советская и российская актриса, жена советского режиссера Сергея Бондарчука и мать Федора и Алены Бондарчук.

Смерть актрисы подтвердили в Instagram кинокомпании Федора Бондарчука.

Ирине Скобцевой было 93 года.

Скобцева родила в 1927 году, окончила школу-студию МХАТ и дебютировала в кино, сыграв в картине «Отелло». С 1956 года она состояла в труппе Театра-студии киноактера.

За свою карьеру Ирина Скобцева сыграла более чем в 60 фильмах. Зрителям она запомнилась по своим ролям в кинокартинах «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Они сражались за Родину», «Тихий Дон» и «Обитаемый остров».

Американский сценарист, режиссер, продюсер и актер Карл Райнер, который исполнил роль Сола Блума в фильме «Одиннадцать друзей Оушена», скончался в возрасте 98 лет в США.

В России умер известный советский актер Виктор Проскурин, который был звездой фильмов «Большая перемена», «Жестокий романс» и «Пиковая дама». Актер умер в возрасте 68 лет.