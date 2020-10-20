Война на Донбассе, коррупция и безработица — оказались самыми главными проблемами, которые тревожат жителей Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 8-15 октября.

Так, опрос социологов показывает, что 69,5% украинцев считают, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении.

А 62,6% опрошенных украинцев главной проблемой на данный момент считают войну на Донбассе.

Более половины респондентов, а именно 53%, ответили, что одной из важнейших проблем Украины является коррупция, а еще 43% — безработица.

Следующий по важности вопрос, которой волнует жителей Украины — коммунальные тарифы, примерно треть (29%) респондентов беспокоятся о нем. Следом идет предотвращение экономического кризиса/развитие экономики — 28% опрошенных выделяют этот вопрос, как один из важных.

Далее идут вопросы об улучшение системы здравоохранения (18,8%) и повышение социальных выплат (16,6%).

Примечательно, что проблема распространение коронавируса COVID-19 не так волнует украинцев. По данным опроса, лишь 11% респондентов волнуются об этом.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцы в своем большинстве против идеи создания на Донбассе «свободной экономической зоны». Этот вопрос, напомним, будет задан украинцам 25 октября.

Тем временем, более 40% украинцев положительно относятся к инициативе президента Украины Владимира Зеленского провести всеукраинский опрос 25 октября.

