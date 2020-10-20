Президент Владимир Зеленский сегодня, 20 октября, выступит с посланием к украинскому парламенту. Президент коснется внешней и внутренней политики, а также ответит на вопросы, которые накопились за последнее время.

«Страна» пишет, что скорее всего, речь пойдет о «5 вопросах», которые Зеленский хочет задать украинцам во время выборов 25 октября. Также, возможно, затронут вопросы Донбасса и Минских соглашений, стратегии взаимоотношений с Россией:

«СМИ накануне послания сообщали, что речь может пойти о том, как Зеленский укрепил армию, об инициативах по деоккупации Крыма и мерах по коронавирусу».

Отметим, Владимир Зеленский выступал в Раде трижды: первый раз — во время инаугурации, второй раз — в августе 2019 года, на представлении нового Кабмина, третий — в марте, когда правительство Гончарука вкупе с генпрокурором Рябошапкой ушло в отставку.

Выступление Владимира Зеленского в Раде 20 октября — смотреть онлайн

Начнется в 10:30 утра.

https://www.youtube.com/watch?v=SqgqoOwTwsQ&feature=emb_title

Владимир Зеленский озвучил все вопросы, которые будут задавать украинцам в рамках всеукраинского опроса 25 октября.